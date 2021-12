È la provincia di Pordenone la più colpita dal boom delle quarantene nell’ultima settimana. E allo stesso tempo anche il territorio più in difficoltà sotto il profilo del tessuto sociale e lavorativo, proprio in virtù dell’elevato numero di persone sottoposte alla misura dell’isolamento preventivo.

E alla base della statistica ci sono due fattori: da un lato l’aumento dei contagi, che già da qualche tempo è molto più accentuato nel Friuli Occidentale e che ha invece mollato la presa nell’area giuliano-isontina; dall’altro l’intenso lavoro del Dipartimento di prevenzione, da sempre ai vertici in regione per la capacità di individuare i focolai, tracciare i contatti stretti e procedere ai decreti di quarantena. Ora però il tutto si traduce nel dato più allarmante e significativo di tutto il Friuli Venezia Giulia.

I DETTAGLI



E i numeri sono evidenti se si consulta la tradizionale cartina geografica della regione elaborata con diversi indicatori dal coordinamento della Protezione civile. Questa volta l’accento non è posto sull’indice dei contagi, come avveniva sino a poco tempo fa, ma sull’incidenza delle quarantene in relazione alla popolazione residente nel singolo comune. Una volta cambiati i parametri di selezione, salta all’occhio una fascia colorata che corrisponde all’area urbana di Pordenone ma che sconfina anche nell’hinterland e verso il bacino del Livenza. È quella la zona con la maggiore concentrazione di cittadini in quarantena di tutto il Friuli Venezia Giulia.

Partendo dal capoluogo provinciale, a Pordenone attualmente secondo la Protezione civile regionale ci sono 277 persone sottoposte alla misura preventiva della quarantena. E la quota è in rapido aumento. È in blu scuro anche Sacile, con 206 residenti isolati perché venuti a contatto stretto con cittadini risultati positivi al Coronavirus. Incidenza ancora più alta a Porcia, dove con una popolazione inferiore a livello di residenti si contano 142 persone costrette a rimanere a casa per decreto dell’ospedale. E ancora Azzano Decimo, dove il territorio comunale conta ormai 132 cittadini isolati. Alto anche il conto di Fontanafredda, con 139 residenti in quarantena e una situazione in peggioramento sotto questo particolare profilo. Più bassi i dati dei comuni che confinano con la provincia di Udine. Quasi nulli i contagi della fascia montana, dove sono pochissimi anche i cittadini in isolamento preventivo.