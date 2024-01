Cimpello-Sequals, due autovelox fissi in funzione entro marzo. Sì anche a linea sonora e lampeggiamenti

PORDENONE - «Entro fine marzo Fvg Strade, in quanto gestore della strada regionale 177, provvederà all'installazione di due autovelox fissi, uno più a sud in comune di Zoppola e l'altro a nord in comune di Spilimbergo. Inoltre, sempre nel breve periodo, verranno attuati altri due interventi», ovvero «il posizionamento in via sperimentale nel centro della carreggiata di una linea continua sonora nei tratti caratterizzati da dossi, curve o svincoli» e il rafforzamento della «segnaletica verticale attraverso l'installazione di lampeggianti con relativa cartellonistica al fine di informare sulla presenza dei controlli in modo da costituire un deterrente rispetto all'alta velocità e ai sorpassi pericolosi».

«Lungo questa strada - ha proseguito Amirante - il flusso di traffico è destinato ad aumentare» per «la recente apertura della Pedemontana Veneta» e per «il prolungamento, la cui progettazione è allo studio della Regione, della strada in direzione Udine Nord. Due condizioni che ci spingono a valutare un raddoppio delle corsie», che «consentirebbero di evitare che i veicoli lenti si trovino a essere da ostacolo a quelli più veloci nella percorrenza», riducendo «di molto i rischi legati ai sorpassi pericolosi. Rispetto all'alta velocità e ai sorpassi a rischio, le rilevazioni effettuate da Fvg Strade nel novembre 2023 mostrano che ci sono in media circa 800 violazioni in una giornata infrasettimanale e oltre mille nei fine settimana». Nel vertice in Prefettura si è anche stabilito che si attuerà un incremento dei controlli stradali, attraverso le strumentazioni mobili di rilevazione della velocità, lungo l'intera tratta anche attraverso un tavolo di coordinamento tra la polizia stradale e la polizia locale dei Comuni coinvolti dal passaggio della regionale 177.