PORDENONE - È stato ricoverato all'ospedale di Udine con una serie di traumi gravi, ma da quanto si è saputo non sarebbe in pericolo di vita. Un uomo di 60 anni, S.D, residente a Spilimbergo è stato investito verso le 13.30 di ieri mentre in bicicletta stava tornando a casa. L'incidente è avvenuto in via XX Settembre e per verificare l'esatta dinamica dell'urto, stabilire le eventuali responsabilità e sbrigare i verbali, si sono recati sul posto i Carabinieri di Spilimbergo. L'urto è stato violento e l'uomo, prima di cadere a terra ha colpito il parabrezza dell'auto, è ricaduto sul cofano per poi finire a terra. Già i primi soccorritori hanno capito che le ferite erano serie, l'uomo, pur non avendo perso conoscenza faceva difficoltà a parlare e a respirare. È stata subito chiamata l'ambulanza e infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio proveniente da Sequals e anche l'elisoccorso. Sono state subito attivate anche le forze dell'ordine. Per l'uomo è stato disposto il trasporto in volo con l'elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è arrivato in codice giallo.

IL MORTALE

L'incidente più grave in ogni caso è avvenuto a Tarcento. A perdere la vita una donna di 77 anni, Danila Noacco, residente a Taipana, deceduta a seguito dell'incidente che l'ha vista coinvolta, attorno alle 22.30 dell'altra notte, lungo la strada regionale 356, tra i territori comunali di Tarcento e Nimis, all'altezza della località di Pradandons. Secondo una prima ricostruzione, effettuata da parte dei carabinieri, la conducente ha perso il controllo della vettura, una Fiat Panda nera, ed è uscita di strada, finendo in una scarpata. Per la persona coinvolta nell'incidente, nonostante i tentativi di rianimazione, non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. Non si esclude il fatto, però, che la donna possa essere stata colpita da un malore mentre era alla guida dell'auto e per questo motiva essere finita fuori strada.

ZOPPOLA

Auto fuori strada nella mattinata di ieri a Zoppola. A causa molto probabilmente del fondo reso viscido dalla pioggia, un'automobile con due persone a bordo è uscita di strada finendo la corsa in un fosso. I due occupanti sono usciti da soli e non hanno reputato la necessità di andare al pronto soccorso a farsi visitare. In un altro incidente accaduto a Sacile, un'automobile, invece, è finita contro un muretto e anche in questo caso la colpa quasi certamente è del manto reso viscido dalla pioggia. la donna che era all'interno non si è fatta praticamente nulla, ma l'auto era particolarmente danneggiata su una fiancata. I vigili del fuoco di Pordenone ieri mattina, prima che venisse la pioggia, hanno prestato a aiuto a due famiglie che nella zona del sanvitese hanno ancora la casa con il tetto scoperchiato dal maltempo di luglio e agosto e per proteggersi c'era un telone. Il vento dei giorni scorsi lo aveva spostato e ora pioveva all'interno dell'abitazione. I vigili sono riusciti a sistemarlo. Sempre i vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di ieri hanno recuoperato unc ervo che era ferito in mezzo alla strada lungo la Pedemontana. L'animale quasi certamente era stato centrato da un'automobile che probabilmente non si è fermata.