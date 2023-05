Il luogo è indefinito, perché lo stesso protagonista del breve filmato si è curato di oscurare i volti dei camerieri e di non allargare mai troppo l’inquadratura. Una cosa però è sicura: siamo in Friuli Venezia Giulia, perché sempre l’autore del video lo spiega e lo ammette senza nascondersi. E qui i più ferrati conoscitori del territorio potranno anche fare un passo in più e capire il nome del locale. Sul piatto c’è uno spezzatino. Ma non è di manzo, non è di vitello. Quello servito a tavola è orso. E la forchetta è quella di Giuseppe Cruciani, giornalista e “boss” de “La Zanzara”, programma cult di Radio 24. Metti poi la combinazione tra un video postato su Instagram e il naturale seguito garantito dalla Zanzara, e il pandemonio è servito, a tavola come l’orso. Contro Cruciani, infatti, è arrivata la solita furia degli animalisti. E l’amico e co-conduttore David Parenzo ha provocato: «La procura di Udine dovrebbe aprire un’inchiesta».



LA VISITA

Giuseppe Cruciani conosce bene il Friuli Venezia Giulia. A Sacile, nel 2014, ha conosciuto Eleonora, che sarebbe diventata poi la sua compagna. Ed è ancora tale. All’Adunata degli alpini, ad esempio, sempre Cruciani era tra le Penne nere a Udine. Cicliche, poi, le incursioni sulla caccia agli orsi che irrompono a “La Zanzara”, con un picco dopo la morte del runner trentino aggredito dall’orsa JJ4. «Andò a mangiare l’orso», aveva promesso più volte Cruciani in trasmissione. Promessa mantenuta, in un locale friulano. «Carne di orso, buonissima», il video su Instagram si apre così. Il fotogramma successivo mostra il giornalista a tavola con altre persone: al centro lo spezzatino d’orso.

«L’animale arriva dalla Slovenia», ha ripetuto più volte Cruciani. Sì, perché in Italia non si possono cacciare e macellare gli orsi. In Slovenia, a pochi chilometri dal ristorante scelto per il video, è pratica legale e comune. Si cacciano gli orsi per regolarne il numero. È un programma di Stato.



LA POLEMICA

Apriti cielo. Sia su Instagram che a “La Zanzara” si è scatenato il solito “plotone” animalista, affrontato con la consueta verve da Cruciani. «La carne era buonissima - ha spiegato il giornalista in trasmissione -, dolcissima, ed è legale consumarla se arriva dalla Slovenia. Cosa facciamo, dichiariamo guerra alla Slovenia? A tavola con me c’erano altre venti persone. Nulla di male». La fedele “spalla” David Parenzo ha provocato l’amico e conduttore: «La Procura di Udine dovrebbe immediatamente aprire un’indagine su questo, altrimenti sarebbe il caso di adire il Consiglio superiore della magistratura. Mi rivolgerò al prefetto di Udine». Ovviamente è la trama della trasmissione, nessuna coda legale da parte del giornalista padovano.



IL DIBATTITO

Più pesanti, invece, gli attacchi sferrati a Cruciani da parte del “fronte” animalista. Tra loro anche la transessuale toscana Clizia De Rossi, voce nota de “La Zanzara”: «Io voglio sapere il nome del ristorante in cui è stato Cruciani e dei commensali che erano a tavola. È una specie protetta ed è vietato mangiare l’orso». Battagliero anche l’ambientalista Rizzi, che ha tempestato di messaggi Cruciani.