PORDENONE - Cinquemila euro per organizzare la serata. In se non sono tanti. Se Pordenone dovesse realizzare il sogno di diventare Capitale della cultura 2027, le entrate sarebbero almeno mille volte superiori. E poi è legittimo che una città capoluogo per illustrare un percorso complicato e che dovrà essere il più partecipato possibile possa spendere 5mila euro per un evento che nell'idea di chi lo ha organizzato dovrebbe galvanizzare la squadra. I dubbi sono altri.

"L'evento investimento"

Il primo di opportunità. A ridosso delle elezioni Europee in cui il sindaco Alessandro Ciriani è il candidato principale di Fratelli d'Italia, l'evento di ieri potrebbe avere il "sapore" di una sorta di investimento per la campagna elettorale. Per carità, il primo cittadino non ha bisogno di questi mezzucci per portare a casa qualche voto in più e proprio per questo l'amministrazione avrebbe potuto attendere qualche mese prima di fare il grande evento al quale sono state invitate le associazioni culturali della città. Anche perché le forze di opposizione avevano già segnalato in altre due occasioni questa assonanza stretta tra grandi eventi cittadini e campagna elettorale del sindaco. Perché dividersi subito su un obiettivo che deve essere comune?

Presentatrice e rinfresco, tutti i costi della serata

Nei 5mila euro sono contanti anche i 3.806 che sono l'appannaggio della giornalista Maria Grazia Lechleitner per opera di speakeraggio e raccordo degli interventi. Professionista di alto livello, nulla da dire, ma con un budget fuori quota rispetto a tutti i giornalisti locali che ogni giorno si arrabattano per pochi spiccioli. Per arrivare a quella cifra ci mettono tre, forse quattro mesi. Se proprio doveva essere lei a presentare l'evento per far parte della squadra, allora poteva mettersi a disposizione. Gratuitamente. Infine, perché anche un rinfresco, quando oramai il Comune, giustamente, non ne fa più da anni? Costo 1.700 euro compresa l'accoglienza e l'organizzazione degli spazi. Assegno allo Ial Fvg.