PORDENONE - Il giorno tanto atteso è arrivato. Giovedì, attorno alle 16.30, aprirà ufficialmente al traffico la nuova Bretella Sud di Pordenone, la strada che collegherà la rotatoria del centro commerciale Meduna (quindi il tratto urbano della Pontebbana) all'Interporto cittadino. Sono stati portati a termine gli ultimi passaggi burocratici, consistenti nella consegna formale della competenza del breve tratto asfaltato da Autovie (ex soggetto appaltante) a Fvg Strade, la società che materialmente gestirà la nuova Bretella Sud.



La svolta

L'annuncio, dopo le critiche dell'opposizione, l'ha dato ieri l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante. Alle 16.30 di giovedì ci sarà anche lei. Al suo fianco, è confermata la presenza anche del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. L'opera diventerà percorribile qualche minuto dopo, quando i primi veicoli potranno "tagliare" via Udine per arrivare direttamente alla zona dell'Interporto e viceversa. «I collaudi - ha spiegato ieri l'assessore Cristina Amirante - sono andati a buon fine e anche l'impiantistica ha dimostrato l'ottimo funzionamento. Ora, completati anche i passaggi burocratici necessari al trasferimento della strada da Autovie a Fvg Strade, mancano poche ore all'apertura effettiva del tracciato alle auto e ai mezzi pesanti».

La storia

La bretella costerà più di 40 milioni di euro (quando il quadro economico iniziale, allora ritenuto insufficiente, era di 19 milioni). Il bypass stradale, lungo due chilometri e 500 metri, costerà 10 milioni in più rispetto alla circonvallazione di San Vito al Tagliamento (inaugurata a luglio del 2020) la cui lunghezza - collega la sp1 della Val d'Arzino e la sr 463 - è oltre il doppio. Due opere diverse tra loro, ma è impressionante la differenza di budget. L'arteria pordenonese, che permetterà di raggiungere facilmente l'Interporto e quindi l'ingresso autostradale, sconta, senza dubbio, l'aumento dei costi delle materie prime. Il quadro economico è mutato più volte negli ultimi anni. Si è partiti (nel 2007) con un costo definito irreale (soli 19 milioni) per arrivare al 2022 con una spesa più che raddoppiata. Sono trascorsi quindici anni dalle prime proiezioni ma nessuno avrebbe immaginato, forse nemmeno lontanamente, che per realizzare 2mila e 500 metri di tracciato servissero qualcosa come 40 milioni e 500mila euro.

Sembra procedere, invece, l'iter per la futura realizzazione della " Bretella Bis". Il collegamento, nel dettaglio, sarebbe quello tra la zona industriale di Vallenoncello e l'Interporto di Pordenone. Un'asse stradale che il Comune vuole realizzare per togliere traffico dal tratto urbano dell'autostrada A28 e per unire due poli logistico-produttivi della città, dando continuità anche alla Bretella Sud.