PORDENONE - Dalla Roiatta di San Quirino fino alla Gronda Nord, passando per la Bretella Sud e il ponte sul Meduna. E ancora: lo studio di fattibilità della Cimpello Sequals, la Circonvallazione sud di Pasiano e la strada del mobile. Un bell'elenco di opere pubbliche che però, secondo il consigliere regionale e comunale del Pd, Nicola Conficoni, sono incompiute. «Nonostante le promesse che sono arrivate da inizio legislatura regionale e mandato comunale, anche quello scorso - spiega Conficoni - si tratta di opere che non solo non hanno visto la fine, ma una parte di loro sono terminate nel dimenticatoio. Questo significa - va avanti - che l'amministrazione Fedriga da una parte e quella di Alessandro Ciriani dall'altra, hanno steccato parecchio sul fronte della viabilità lasciando la provincia di Pordenone al palo».

IL PONTE

Emblematico per Conficoni il ponte sul Meduna. Ci sono stati problemi su problemi, mancavano i soldi e quando la Regione ha detto di averli dati il Comune non era in grado di fare la progettazione e via dicendo. Morale della favola la viabilità è ancora intasata e la città ha perso una grande opportunità. Strettamente collegata - va avanti Conficoni - è la vicenda della Bretella sud. Vero che si tratta di un lavoro di Autostrade, ma il Comune perchè non ha vigilato? perchè non si è informato dei ritardi? Anche in questo caso a subire sono i cittadini che ogni giorno sono in fila».

SEQUALS GEMONA

In più occasioni è stato detto che la seconda parte della Cimpello Sequals deve essere realizzata. A chiederlo, tra le altre cose, solo le categorie economiche per dare una accelerati agli assi viari di questa regione. «Bene - afferma Conficoni - si doveva fare uno studio di fattibilità per capire nel dettaglio i costi e soprattutto cercare di individuare un nuovo percorso considerato meno invasivo. Che fine ha fatto lo studio di fattibilità? Dove è finito? Da quello che so non è concluso, ma per la verità non sappiamo neppure a che punto stia. E a proposito di strade da realizzare sembra essere sparita pure la Gronda Nord che avrebbe dovuto svuotare il traffico la Pontebbana che praticamente a fine pandemia è tornata intasata come era tre anni fa. Invece nulla. Un altro esempio di annunci che poi sono spariti e si sono dissolti come neve al sole».

CIRCONVALLAZIONE

C'è ancora una strada che avrebbe dovuto essere appaltata lo scorso dicembre, prima della fine dell'anno. «Invece - pungola il consigliere del Pd - la circonvallazione sud di Pasiano è sparita dai radar. Un problema serio, perchè quella strada serve parecchio. Sembrava fosse questione di pochi giorni, invece siamo già arrivati praticamente a fine marzo e di quell'appalto non c'è traccia. Mi pare che tutto questo sia sufficiente per sancire il fallimento per la provincia di Pordenone della politica regionale sul fonte della viabilità. Ma non è ancora tutto. Già - conclude Conficoni - perchè in ballo c'è pure la strada del Mobile. Nel 2018 sono stati tolti i soldi per dirottarli all'emergenza di Vaia, ma da allora non sono stati più rimessi e quell'asse stradale fondamentale è finito nel dimenticatoio. Esattamente come l'ultimo lotto dell'ex pista carri che dovrebbe collegare la Roiatta a San Quirino. Anche di quel lotto si sono perse le tracce. Mi pare sufficiente per affermare che è stato un grande fallimento».