Bofrost Italia: sei milioni di premi e tre di welfare nel contratto integrativo per 1800 addetti

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Bofrost Italia, firmato con i sindacati il nuovo contratto integrativo per 1.800 addetti: 6 milioni in premi di risultato, 3 milioni in welfare aziendale, impegno per politiche di genere, diritti e tutele.

Rinnovate fino al 2027 le misure rivolte ai lavoratori che svolgono attività commerciale occupandosi della vendita a domicilio e della vendita telefonica per la più grande azienda italiana della vendita a domicilio di specialità alimentari surgelate e fresche, con sede a San Vito al Tagliamento (Pordenone). «L'investimento più importante è quello sulle persone. Deve esserci il riconoscimento economico ma non solo, bisogna creare un ambiente lavorativo improntato al benessere, all'inclusione, all'equità e alla crescita personale», commenta l'amministratore delegato Gianluca Tesolin.



Per i premi di risultato individuali dei lavoratori delle oltre 60 filiali in tutta Italia (gli addetti al call center e i venditori che a bordo dei loro mezzi refrigerati raggiungono a casa ogni giorno oltre 1 milione di famiglie italiane) Bofrost ha concordato lo stanziamento di oltre 6 milioni complessivi, erano 4 milioni nel rinnovo del 2018. In più, altri 3 milioni sono stati destinati a finanziare forme di welfare aziendale, mentre l'azienda ha potenziato una serie di iniziative volte alla tutela dei diritti, delle pari opportunità e del benessere sul posto di lavoro, con particolare impegno verso le politiche di genere. Fra le misure adottate c'è anche l'introduzione del part-time verticale allo scopo di favorire la conciliazione vita-lavoro. Soddisfatti i sindacati. Bofrost Italia ha chiuso il 2022 a quota 297 milioni di fatturato. L'azienda punta ad assumere altre 90 unità.