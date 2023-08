SACILE - Fine agosto, per molti tempo di rientrare al lavoro. Per alcuni, invece, il momento di fare la valigia e... venire a Sacile. Si perchè spulciando il portale dell’affitto vacanziero privato Airbnb si scopre che le offerte in città non mancano e che anzi i sacilesi sembrano naturalmente dotati di un’ottima attitudine all’ospitalità, come certificano molte recensioni top, 5 stelle piene. Per la caratteristica della nota piattaforma si tratta di privati che affittano la singola stanza o un’intera casa. Gli ospiti non sembrano mancare, per la decina di proposte sacilesi, tanto che, ad esempio, per la prossima settimana ne restano disponibili ancora solo un paio. Una stanza da 61 euro a notte ed un appartamento da 125. Nel primo caso si è ospiti di chi affitta, un giovane che abita l’appartamento e mette a disposizione una stanza. Enrico è definito dai suoi clienti “Molto accomodante e gentile” anche nella gestione degli spazi comuni. Il secondo appartamento invece è uno splendido attico con 3 camere da letto, 2 bagni e altrettante terrazze. A due passi dal centro, fuori stagione è offerto a poco più di 100 euro a notte. Patrizia, in gergo la “Host” raccoglie a sua volta un eloquente punteggio di 4.85 su 5 dai suoi soddisfatti clienti (più d’uno tedesco) che hanno l’intera disponibilità dell’alloggio.



SETTEMBRE

Se si cerca a settembre, le possibilità si ampliano le settimane seguenti. Cà Deborah, ad esempio, è un intero appartamento di 80 mq con una camera da letto ed un paio di cadeau: il parcheggio privato e gratuito e la vicinanza al centro di Sacile. C’è in più anche la chance di prenotare un corso di equitazione anche se si è principianti. Prezzo 50 euro a notte e un sacco di recensioni (ben 53) positive per Deborah, la padrona di casa. Immersi nel verde e comunque in città anche i 105 mq di un appartamento che si guadagna 5 stelle da tutti i suoi clienti. Merito anche di particolari ricercati come la presenza di un pianoforte, una grande pulizia, una vista spettacolare sul fiume Livenza. “Un alloggio difficile da trovare libero” conferma Airbnb: 150 euro a notte. Difficile che sia disponibile anche l’appartamento di Andrea, 2 camere da letto e altrettanti bagni, al primo piano di una palazzina di sole 4 unità, in affitto a 128 euro a notte. Anche per lui 5 stelle da una clientela decisamente internazionale.



LE OFFERTE

Bastano invece 76 euro a notte per un intero loft collocato al terzo piano di “un signorile complesso residenziale”. 4.86 la validissima valutazione di chi c’ha soggiornato. E’ una vera e propria abitazione a due piani Casa Roman che l’host precisa subito “E’ stata votata come numero 1 di tutte le case vacanza d’Italia”. Un gran bel titolo, nulla da dire. Conta tre camere da letto e un prezzo accessibilissimo: 83 euro a notte. Costano un po’, circa un centinaio di euro a settimana, le pulizie. Oltre al parcheggio nel cortile interno, l’abitazione offre biciclette gratuite e nessun sovraprezzo per la presenza di eventuali animali (in molte delle proposte sacilesi è in effetti così). 4.73 il voto aggiornato e un pubblico alquanto eterogeno come nazionalità rendono anche questa casa spesso indisponibile perchè già occupata. Non difetta di eleganza l’appartamento a due passi dalla stazione dei treni, in un bel palazzo moderno e dotato di 4 letti comodi per altrettanti ospiti. Costo, 74 euro a notte ed una ventina di entusiastiche recensioni che assegnano all’host Paolo 5 stelle. Unico particolare che fa pensare che l’appartamento possa non essere più disponibile, i clienti più recenti risalgono ormai a 5 anni fa.

Insomma, affittare l’appartamento o la stanza per i sacilesi che possono permetterselo sembra essere davvero un buon affare. Precisazione sui prezzi: quelli citati si riferiscono a 1 o due ospiti e crescono leggermente se il loro numero aumenta. Allo stesso modo, piccoli rincari si notano in in alta stagione.