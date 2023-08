Albania, la nuova meta low cost: lettini e ombrellone a 10 euro, cene di pesce a meno di 20

Aumentano i costi in Italia, in Grecia, in Spagna, in Francia. Fare una vacanza un po' ovunque in Europa è diventato proibitivo. Con l'aumento dei prezzi nelle principali destinazioni chi vuole andare in ferie senza finire sul lastrico deve ingegnarsi. E così si punta a località finora poco esplorata. Quest'anno è l'Albania a farla da padrona: valanghe di giovani e non solo, stanno partendo in un cerca di svaghi divertententi e a poco costo.