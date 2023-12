Addio a Benito Zollia, fondatore e presidente del gruppo Brovedani

PORDENONE - Confindustria Alto Adriatico ha espresso cordoglio per la scomparsa die presidente onorario del Gruppo, avvenuta oggi, 8 dicembre 2023.definisce Zollia «un, come tutti lo abbiamo conosciuto e non solo per lo sviluppo impresso alla piccola Brovedani dal 1972 ad oggi, da piccola officina meccanica a multinazionale tascabile leader mondiale della meccanica di precisione», presente in tre Paesi e due Continenti. Zollia «è stato un imprenditore che ha irrorato ildove era nato e ha vissuto, adove ha creato la Brovedani - di iniziative sempre attente all'innovazione, allo sviluppo industriale e alle risorse umane: il Cerit negli anni 1980, Keymec nel 2005 (centro di alta formazione per la meccanica poi evoluto nella LEF odierna), i rapporti con le Università e le oltre 50 tesi sviluppate in azienda che gli sono valse la Laurea Honoris Causa conferitagli dall' Università di Udine nel 2006 e, non da ultimi, i numerosi ruoli ricoperti in Confindustria.