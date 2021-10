PORDENONE - «Io nasco dal nulla, non ho problemi a tornare per primo dietro al bancone». Parole e firma di Giuseppe Faggiotto, storico titolare di Peratoner (corso Vittorio Emanuele II a Pordenone) ma senza esagerare imperatore del cioccolato in regione e non solo.

Parole non di circostanza, perché ancorate con salde radici a una storia da self made man, ma figlie di un allarme. Nemmeno nel cuore delle colazioni chic di Pordenone, cioè da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati