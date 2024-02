Immigrati fatti lavorare senza scarpe, paga e assistenza e minacciati per l'ospitalità: il sequestro della polizia Video

VIGONZA (PADOVA) - Impiegava a titolo di manodopera dipendente 19 cittadini stranieri giunti irregolarmente in Italia nell'aprile 2023, sfruttandoli e facendoli vivere in condizioni disumane. Per questo, un uomo di 48 anni, legale rappresentante di una cooperativa di Vigonza, è stato indagato per violazione di norme in materia di immigrazione, caporalato ed estorsione. La società cooperativa, invece, è stata sequestrata e confiscata dalla Polizia di Padova, con il personale dell'ispettorato del Lavoro.