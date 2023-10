Donazzan alla Consulta dei veneti nel mondo: «Stiamo lavorando per il rientro degli oriundi e aiutare le aziende a corto di manodopera»

VICENZA - «Siamo soddisfatti che si sia parlato del progetto per attrarre in Veneto gli oriundi». Lo ha ribadito oggi, 1 ottobre, l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, intervenendo a Vicenza alla conclusione dei lavori della Consulta dei Veneti nel mondo e del meeting del Coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero. «Insieme al collega Cristiano Corazzari e al presidente dei Veneti Aldo Rozzi Marin - ha aggiunto Donazzan - ci impegneremo a portare avanti l'impegno per rendere effettiva la proposta e garantire la possibilità di rientro a quanti manifestassero la volontà di tornare in Italia e nel Veneto, rispondendo così anche alla carenza di personale che le nostre imprese da tempo manifestano».