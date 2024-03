Cade dal primo piano di casa e fa un volo di tre metri, grave un bambino di 4 anni

CASARSA DELLA DELIZIA - Grave incidente questa mattina in un'abitazione di via Menotti a Casarsa della Delizia, dove un bambino di 4 anni sarebbe caduto da una finestra del primo piano, facendo un volo di tre metri. È accaduto poco dopo le 12. Nell'urto il bimbo ha riportato un importante trauma cranico.

Allertati immediatamente i soccorsi, intervenuti in codice rosso con un'ambulanza di San Vito al Tagliamento e l'automedica. Sul posto anche l'elisoccorso, che ha trasportato il piccolo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il bimbo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per ricostruire nei dettagli l'accaduto.