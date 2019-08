S'arrampica sulla rete del giardino, bimbo di 2 anni precipita sull'asfalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORDENONS - Stava giocando in giardino con il fratellino maggiore quando, all'improvviso, ha fatto un volo di circa 2 metri. Le urla hanno attirato l'attenzione della madre, che in quel momento si trovava all'interno della casa insieme con la zia del piccolo. Quando le due donne sono uscite hanno trovato il bimbo riverso a terra: sanguinava ed era dolorante. Ma non aveva perso conoscienza, nonostante la brutta caduta. Il fatto è accaduto venerdì pomeriggio con protagonista un bimbo di 2 anni nella periferia di Cordenons. Il piccolo, come detto, era nel giardino di casa insieme al fratello poco più grande di lui quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale, guidati dal luogotenente Gennaro Salzano, è caduto. La dinamica è poco chiara anche se pare che il piccolo si sia arrampicato alla rete metallica che separa il cortile dai garage sotterranei. Perdendo l'equilibrio o scivolando, il piccolo sarebbe precipitato da quasi 2 metri. Nella caduta avrebbe impattato con la faccia sull'asfalto..