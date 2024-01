Gallio. Bambino di 9 anni cade dalla seggiovia delle Melette: volo di 8 metri. E' stato operato ma le sue condizioni sono gravi

VICENZA - Cade dalla seggiovia della ski area LeMelette, operato il bimbo di 9 anni ma è ancora grave. Questo l'aggiornamento sulle condizioni del piccolo caduto ieri, 14 gennaio, dalla seggiovia Busafonda-Ongara dell'area LeMelette di Gallio, sull'Altopiano di Asiago.

Il bimbo stava partecipando ad un corso di sci di gruppo e che aveva al suo fianco un adulto sulla seggiovia quando è caduto.

L'intervento chirugico per ridurre le fratture

Il piccolo è stato sottoposto oggi, 15 gennaio, all'ospedale San Bortolo di Vicenza ad un lungo e delicato intervento chirurgico per ridurre le numerose fratture riportate, tra cui al bacino e al femore, per poi essere nuovamente trasferito nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono monitorate in tempo reale dai sanitari del nosocomio berico.

Le indagini

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Asiago, ma al momento non sembrano esserci problemi sull'impianto di risalita, moderno e di ultima generazione, che infatti non è stato posto sotto sequestro. Tra le ipotesi al vaglio è che uno degli sci sia finito sotto l'appoggio e che per tentare di liberarlo il bambino abbia compiuto una mossa che lo ha fatto scivolare sotto la sbarra, cadendo nella strada sottostante da un'altezza di 7-8 metri. Immediati i soccorsi con l'arrivo sul posto di un'ambulanza del Suem 118 e dei carabinieri del servizio piste di cui è dotata l'area.