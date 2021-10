AZZANO- Da alcuni giorni per utilizzare gli annaffiatoi disponibili nei cimiteri del territorio comunale si dovrà lasciare una cauzione di uno o due euro. È questa la decisione presa dall'amministrazione comunale e della cooperativa che gestisce i servizi cimiteriali, poichè gli annaffiatoi che erano messi a disposizione degli utenti del camposanto venivano sempre lasciati in giro oppure sparivano, come sempre più spesso succede anche ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati