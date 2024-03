Saman, i funerali privati al cimitero di Novellara. Le parole del fratello sulla stele: «Sorella forte e coraggiosa»

Sotto una pioggia insistente il feretro di Saman Abbas, scortato dai carabinieri, è arrivato al cimitero di Novellara dove nel pomeriggio si celebra una cerimonia di esequie, con rito islamico, in forma privata.

Il 19 dicembre 2023 la Corte di assise reggiana ha condannato all'ergastolo il padre Shabbar Abbas, estradato dal Pakistan e la madre Nazia Shaheen, ancora latitante, a 14 anni lo zio, Danish Hasnain, mentre ha assolto e liberato i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.

La cerimonia di inumazione avviene in forma riservata anche per tutela del fratello più giovane della ragazza, testimone contro i propri parenti. Il rito è curato Yassine Lafram (presidente dell'Ucoii, l'unione delle comunità islamiche d'Italia). Presenti una decina di persone care al fratello, una delegazione della comunità islamica locale, il prefetto Maria Rita Cocciufa in rappresentanza dello Stato e la sindaca di Novellara Elena Carletti. La salma viene sepolta poco lontano dalla tomba del cantante dei Nomadi, Augusto Daolio, in una parte del cimitero dove si trovano altri giovani e bambini morti.

Le parole del fratello sulla stele

«Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte». Le parole sono del fratello di Saman e saranno scritte su una stele posata accanto alla tomba della diciottenne nel cimitero di Novellara. Sulla stele è incisa la forma di una farfalla stilizzata. Sulla lapide realizzata dal Comune sarà scritto semplicemente «Saman Abbas» con le date di nascita (18/12/2002) e di morte (1/05/2021).

Un cuore dagli studenti della scuola media

Dai bimbi della scuola media un tempo frequentata dal fratello di Saman e da Saman stessa, la Lelio Orsi di Novellara, è stato realizzato un cuore di fiori di carta per il giovane pachistano, oggi presente al funerale della sorella. «Sono stati realizzati da ognuno di noi - hanno scritto i bambini in una lettera affidata dagli insegnanti alla sindaca Elena Carletti - e vogliono rappresentare la nostra vicinanza e la nostra stima per la scelta di vita, di libertà e giustizia che ha unito te e tua sorella Saman». Con il cuore «noi studentesse e studenti della scuola Lelio Orsi vogliamo esprimere il nostro impegno per un futuro di libertà e giustizia».