A cena con Ridge di Beautiful per conoscere il suo vino: prenotazioni aperte

AZZANO - In Italia per una tournée non solo musicale, Ronn Moss meglio conosciuto come il Ridge Forrester della serie televisiva Beautiful, farà tappa il 30 ottobre al bar caffè Barocco di Azzano Decimo. Un'ospite che, c'è da scommettere, richiamerà all'evento non soltanto le fan dell'attore e cantante statunitense, famoso per il suo fascino e il suo sex appeal, ma anche tanti curiosi che lo aspetteranno all'esterno del locale.



LA LINEA DI VINO

La presenza ad Azzano Decimo dell'attore ha anche lo scopo di presentare la prima linea di vino che porta il suo cognome. Al momento conta un solo prodotto, un Primitivo di Manduria, ma nel prossimo futuro è previsto un rosato e una bollicina. La serata è stata organizzata dalla titolare del Barocco, Lorenza Nardo, e per partecipare alla cena servono la prenotazione e il Green pass. La serata si svolgerà in collaborazione con la band Absolute5 che accompagnerà musicalmente Ronn Moss durante le sue esibizioni, e chiuderà la serata con un repertorio confezionato per l'occasione.



CENA E CANZONI

«Sono felice di essere riuscita ad avere finalmente Ronn qui nel mio locale per una serata che promette di essere indimenticabile. La cena, in compagnia di Ronn inizierà alle 20: si partirà con l'aperitivo di benvenuto. L'accesso ai tavoli sarà consentito solo a coloro che hanno prenotato e sono in possesso del Green pass. I posti sono ovviamente limitati per le norme Covid. Durante la cena afferma Nardo Ronn ci canterà qualche brano e ci allieterà con la sua presenza».



LA PRODUZIONE PUGLIESE

L'attore americano protagonista della famosa soap opera, qualche anno fa ha deciso di creare un brand legato a un classico vino pugliese: il primitivo. Un suo amico imprenditore e grande esperto di vini, lo ha convinto star a puntare sull'oro rosso rubino di Manduria e creare un'impresa a marchio Moss Wine, da portare in tutto il mondo grazie al grande network di Ronn presente in svariati Paesi. «Durante la cena - sottolinea Nardo - oltre a degustare il suo vino, al termine della serata si potrà acquistare una bottiglia autografata». Eppoi promette: «Al termine della cena, le porte del locale verranno aperte così da permettere a chi è rimasto all'esterno di salutare Ridge e di acquistare una bottiglia firmata. Le prenotazioni saranno aperte lunedì 18 ottobre, fino ad esaurimento dei posti».



IL NUOVO FORMAT

«Naturalmente sottolinea Nardo Ronn Moss sarà il primo ospite di questo nuovo format, che si chiama Cenando con le stelle. Un appuntamento, che salvo chiusure Covid-19, proseguiremo ogni mese con un vip diverso». E conclude: «Ho incontrato Ronn a Venezia durante una premiazione e gli ho proposto la mia idea. Non mi ha detto di no, ma che ci avrebbe pensato, anche perchè i suoi impegni sono molteplici. Siamo riusciti a chiudere in questi giorni, con il suo ci sarò. Quindi diamo vita all'iniziativa con lui, l'indimenticabile Ridge di Beautiful».

L'attore americano che ha lasciato la soap opera Beautiful nel 2012, oltre ad essere attore è impegnato per una serie di concerti con la sua band I Player.