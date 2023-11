Beccato mentre scappa dopo la rapina in villa: arrestato un 34enne

TRIESTE - E' stato beccato mentre - con addosso il passamontagna - stava scavalcando il cancello di una villetta sotto Longera.

Sfortunatamente poco distante c'era una pattuglia della Polizia locale in borghese che stata eseguendo una serie di accertamenti nei riguardi di un uomo già noto per reati contro il patrimonio. E' stato l'allarme antifurto dell'abitazione, scattato in quel momento, a catturare l'attenzione degli agenti. Vedendoli arrivare, il rapinatore ha cercato di fuggire ma è stato bloccato poco distante: l'uomo - L.G.A, triestino 34enne - ha reagito violentemente al fermo colpendo con calci e pugni gli agenti che, nonostante l'impeto, sono riusciti a contenerlo ed accompagnarlo al Comando di via Revoltella per gli accertamenti di rito.

Dal successivo sopralluogo nella zona dell'evento gli investigatori hanno trovato un leverino metallico, dei guanti e una torcia elettrica, oltre al passamontagna: si presume che abbia utilizzato il leverino per forzare una delle porte finestre nel giardino interno della casa e, non riuscendoci, abbia infranto il vetro facendo scattare l'allarme. L.G.A. è stato arrestato per tentato furto aggravato in abitazione, in concorso, e resistenza/violenza a pubblico ufficiale. In seguito alla colluttazione uno degli agenti ha riportato lesioni tali da necessitare cure mediche.