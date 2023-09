Violenta rapina a casa di un commercialista: ladro forza la porta di notte, lo accoltella e colpisce al volto la figlia

PADOVA - Violenta rapina alle 3 di questa notte (tra il 19 e il 20 settembre) in via Madonna della Salute a Mortise (Padova) a casa di un commercialista.

Un ladro con il volto travisato ha forzato la porta a spallate. All'interno c'era la figlia del padrone di casa che stava dormendo sul divano e si è trovata davanti il bandito. Nel frattempo è sceso anche il padre svegliato dai rumori. Il ladro ha così estratto un coltello ed ha colpito alle braccia l'uomo, mentre ha tirato un pugno in faccia alla ragazza rompendole in labbro. A quel punto il malvivente è fuggito. Il padrone di casa ferito dovrà essere operato per le gravi ferite riportate alle braccia. Alla ragazza è stata invece ricucita la ferita al labbro.