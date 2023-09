Cartura. Rapina in villa all'ora di cena armati di cacciaviti, padre e figlio picchiati sono ricoverati in ospedale: cercavano la cassaforte

CARTURA (Pd) - Momenti di terrore ieri sera 2 settembre alle 21 in una villa di via Comungrande 36 a Cartura. Quattro malviventi, riconosciuti dalle vittime in sede di denuncia come probabili nordafricani, hanno fatto irruzione nell'immobile di Roberto Martello armati di cacciaviti. Si sono trovati di fronte il padrone di casa 67 anni, la moglie e il figlio di 40 anni. Ne è nata una furibonda colluttazione al termine della quale padre e figlio sono rimasti feriti. Miracolosamente illesa, seppur strattonata, la moglie. I banditi dopo aver reso inoffensivi gli occupanti, hanno messo a soqquadro gli ambienti alla ricerca della cassaforte. Non appena l'hanno trovata sono riusciti a scardinarla e ad asportarne il contenuto stimato in tremila euro in contanti. Non paghi del bottino arraffato, prima di dileguarsi hanno preso da un cassetto le chiavi di una Lancia Y della famiglia e hanno asportato anche l'utilitaria. Padre e figlio hanno subito dopo l'allarme, sono stati trasportati in ospedale a Schiavonia, le loro condizioni sono rassicuranti. Sul luogo della violenta rapina si sono subito portati i carabinieri della stazione di Conselve sotto la supervisione della Compagnia di Abano.

Le indagini non escludono alcuna ipotesi, ma appare chiaro che i malviventi conoscessero l'abitazione e siano andati a colpo sicuro incuranti del fatto che all'interno vi fossero i legittimi proprietari.