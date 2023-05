Rumori strani al piano terra: va a controllare e trova i ladri in casa. Colpito alla testa con una torcia

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Rapina in casa nel cuore della notte: i proprietari sentono rumori strani e riescono a mettere in fuga i ladri, ma non senza conseguenze.

E' accaduto intorno alle 3 e mezza della notte del 14 maggio in un'abitazione di Godega.

Nel bel mezzo della notte, con tutta la famiglia a letto - padre, moglie e figlio - i ladri sono entrati nella casa, a quanto pare erano in due, forzando la una porta finestra. I rumori hanno però fatto svegliare il proprietario, anziano, che è andato a controllare cosa stesse accadendo al piano terra. I malviventi, sorpresi, si sono guadagnati la fuga colpendo l'anziano alla testa con un oggetto contundente, forse una torcia. I banditi sono scappati senza riuscire a rubare nulla ma facendo perdere le loro tracce.

L'anziano, accompagnato in ospedale per le cure del caso ha rimediato svariati giorni di prognosi per le lesioni patite. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Conegliano.