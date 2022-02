Auto si rovescia a resta in bilico sulla sponda del canale: americano miracolato

AVIANO - Perde il controllo dell’auto e finisce dentro l’alveo di un canale, senza però entrare in acqua. E’ uscito illeso dall'auto l'automobilista americano che stanotte, nel percorrere la strada Pedemontana, ad Aviano, nei pressi dell'incrocio per Piancavallo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

La macchina sulla quale viaggiava, per cause in corso di accertamento, si è capottata rimanendo in bilico sulla sponda del canale. Per il recupero del veicolo è stato necessario l'intervento dell'autogru della sede centrale dei vigili del fuoco di Pordenone, permettendo così al carro attrezzi di rimuoverla agevolmente.



Sul posto personale del 118 e carabinieri di Sacile per i rilievi di legge.