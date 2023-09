Decine di imputati assolti nel processo sui falsi prosciutti d'origine protetta

PORDENONE - Erano imputati nel lungo processo sui falsi prosciutti dop, dipanatosi tra indagini, interrogatori, ipotesi d'accusa e parole della difesa, fino alla conclusione delle indagini preliminari datata 9 agosto 2018.

E da lì altre tappe infinite sino ad arrivare a ieri mattina, quando il giudice moncratico del tribunale di Pordenone ha letto, davanti al pm Carmelo Barbaro e agli avvocati presenti, il dispositivo della sentenza che ha visto protagoniste le assoluzioni. Sì, perchè il giudice ha assolto con la formula "perchè il fatto non sussiste" da tutti i reati a loro ascritti, Giuliano Avoledo, 64 anni di Spilimbergo; Bruno Di Giorgio, 74 anni di Remanzacco; Nadia Di Giorgio, 55 anni di Remanzacco; Antonella Di Giorgio, 47 anni di Remanzacco; Silvio Marcuzzo, 47 anni di Buja, Flavio Stel, 62 anni di Cordoipo; Michele Stel, 40 anni di Codroipo; Enrico Malpaga, 41 anni di San Canzian d'Isonzo; Giuseppe Mansutti, 37 anni di Udine; Lino Mazzolini, 63 anni di Villa Santina; Paola Fasiolo, 58 anni di Villa Santina; Michele Zanini, 52 anni di Pocenia; Lorenzo Zanini, 58 anni di Pocenia; Doriana Bertin, 67 anni di Travesio; Armido Gemin, 83 anni di Vedelago; Ugo Pontello, 70 anni di San Vito di Fagagna; David Pontello, 42 anni di San Daniele del Friuli e Domenico Mansutti, 69 anni di Udine; Roberto Cinausero, 55 anni di San Vito al Tagliamento, e Gabriella Dell'Anna, 74 anni di Valvasone. Erano imputati a vario titolo di contestazioni relative a ipotizzate frodi in commercio e contraffazioni di marchio per l'avvio alla macellazione di partite di suini destinati al circuito Dop Prosciutto di San Daniele e di carni suine legate al marchio Aqua per tutti; per i due Stel anche al marchio Fiorfiore Coop. Il processo prosegue per Cinausero e Dell'Anna per le contestazioni relative al marchio Fiorfiore Coop.



SAN DANIELE

Per quanto riguarda poi l'avvio alla macellazione di partite di suini destinati al circuito Dop del Prosciutto di San Caniele, sono stati assolti perchè il fatto non sussiste Tiziano Pascutto, 66 anni di San Giorgio della Richinvelda; Daniela Di Giusto, 70 anni di Buja; Alessandro Flebus, 52 anni di Povoletto; Ilenia Muradore, 48 anni di Povoletto; Antonio Bressan, 72 anni di Gradisca d'Isonzo; Oriana Montina, 68 anni di Gradisca d'Isonzo; Francesco Bressan, 46 anni di Gradisca d'Isonzo; Nicola Zanin, 32 anni di Torre del Mosto; Lorenzo Piva, 53 anni di Terzo d'Aquileia; Franco Nodari, 65 anni di Bordolano; Manuel Movio, 37 anni di Precenicco e Angelo Flebus, 63 anni di Povoletto. Per questi però prosegue il processo per quanto riguarda le contestazioni connesse al marchio Aqua.



GLI ENTI

Sono stati conseguentemente assolti da tutti gli illeciti amministrativi perchè il fatto non sussiste, la società agricola f.lli Di Giorgio & c; impresa Valter Marcuzzo di Silvio e Marco Marcuzzo ss agricola; Leone Alato spa; società agricola Mansutti ss; azienda agricola Lino Mazzolini e Paola Fasiol ss; azienda agricola Catullo di Lorenzo e Michele Zanini ss; società agricola Santa Fosca di Armido Genin & css; società agricola Zualt di Ugo Pontello e impresa quarnic di Flavio e Michele Stel. Sono stati assolti per le condotte riferite alla macellazione di suini destinati al circuito dop del Prosciutto di San Daniele, ma prosegue per loro il processo per i profili relativi alle carni con il marchio Aqua, l'azienda agricola f.lli Giacomini & C ss; azienda agricola Alessandro Flebus e Ilenia Muradore ss; società agricola Frei-Feld di Antonio Bressan & c ss; società agricola San Paolo ss; società agricola Renato Betto e Marta Lenisa ss.