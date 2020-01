Arresto in A28: latitante aveva in auto 300 chili di droga

PORDENONE - Un cittadino albanese di 30 anni, residente a Sacile, è stato arrestato in quanto deve scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di detenzione: l'uomo è stato bloccato in auto nel corso di un controllo della Polizia Stradale lungo l'autostrada A28. Il mandato di cattura internazionale era stato emesso dal Tribunale albanese di Durazzo: il trentenne era stato condannato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 300 chili di cannabis. Dopo la conferma della persistenza del provvedimento con l'Interpol presso il ministero dell'Interno, l'uomo è stato portato in carcere a Pordenone, a disposizione del presidente della Corte d'Appello presso la Procura Generale di Trieste. Ultimo aggiornamento: 20:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA