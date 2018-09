Va in gita a Sottomarina, si sente male: muore di West Nile all'ospedale

di Barbara Turetta

MESTRINO Si aggrava il bilancio dei decessi a causa del virus del Nilo: è il novantenne Luigi Rispo il quinto anziano deceduto in provincia di Padova a causa dell'avvenuto contagio. L'anziano di Mestrino è morto lo scorso 20 agosto all'Ospedale di Sottomarina di Chioggia (Ve) dove era ricoverato da alcuni giorni. E' qui, infatti, che in occasione di una gita giornaliera in queste spiagge il novantenne si è sentito male, venendo ricoverato all'ospedale.



Quest'ultimo caso di febbre del Nilo all'interno dell'azienda ospedaliera dell'Ulss6 emerge dal bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus sul virus del Nilo diffuso il 19 settembre dalla Direzione Prevenzione dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto. Un decesso che si aggiunge, nel bilancio complessivo, a quella di un uomo di 89 anni e di una donna di 82 anni avvenuti la scorsa settimana a Noventa Padovana, e ai due precedenti decessi di un uomo di 89 anni di Este e di un novantunenne di San Bellino a Padova. Tutte persone anziani, e già con un fisico debilitato anche solo per l'età avanzata. Rispo era conosciuto in paese anche per essere stato il fondatore della pizzeria La Ghiotta.



