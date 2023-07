Valentina Galesso eletta presidente di Donne Impresa Coldiretti Veneto

PADOVA - La padovana Valentina Galesso è stata eletta dall'assemblea presidente di Donne Impresa Coldiretti Veneto, oggi 20 luglio 2023. Alla neo presidente gli auguri del governatore Luca Zaia: « Il lavoro che attende chi è impegnato in agricoltura è come sempre importante, soprattutto in questi tempi non facili per tutte le attività produttive. Ma Donne Impresa di Coldiretti Veneto sta dimostrando di non aver paura e saper guardare al futuro. Auguro buon lavoro alla neoeletta presidente, Valentina Galesso, congratulandomi per il risultato ottenuto».