Treviso-Ostiglia, troppo sole, cede il tetto della vecchia stazione ferroviaria

PIAZZOLA SUL BRENTA - I vigili del fuoco sono intervenuti stasera presso la vecchia stazione ferroviaria in disuso “Treviso-Ostiglia” a Piazzola sul Brenta nei pressi dell’odierna pista ciclabile per lo scivolamento di parte del tetto dovuto all’irraggiamento solare della guaina. L’alta temperatura odierna sta facendo scivolare a terra una falda della copertura. Verso le 18.30 di oggi 28 giugno i pompieri arrivati da Cittadella, hanno transennato l’edificio nell’attesa di un intervento di una ditta edile per mettere in sicurezza l’edificio.