PADOVA - I lavori per il tram bloccano il traffico nell'area attorno all'ospedale e, intanto, le riprese della Rai fanno scattare la lo stop alla sosta nelle strade del centro storico. Fra cantieri, manifestazioni e persino riprese per servizi televisivi nazionali, sono diversi i punti della città dove in questi giorni la viabilità subisce delle modifiche forzate.

Gli ingorghi

I cantieri allestiti in via Gattamelata per lo spostamento dei sottoservizi (i lavori sono legati al futuro passaggio del tram Sir 3) stanno mettendo a dura prova il traffico attorno all'ospedale, specie con il rientro a scuola di migliaia di studenti. Attualmente l'intervento di sostituzione delle conduttura del gas (iniziato il 5 settembre) si sta concentrando nel primo tratto di via Sografi (tra la rotatoria di via Gattamelata e via Bon). Lo stop al traffico è in programma fino al 26 settembre e prevede l'inversione temporanea dell'attuale senso unico di circolazione di via Tiepolo, nel tratto compreso tra vicolo San Massimo e via Ognissanti, con direzione di marcia verso via Ognissanti.

Le modifiche alla viabilità

In questi giorni fanno inoltre tappa a Padova le troupe di Rai1 che stanno registrando una puntata del programma "Paesi che vai" ambientata in vari punti del centro storico, fra cui via Oberdan, Prato della Valle, piazza Capitaniato. Per questo sono previsti alcuni divieti di sosta temporanei: in via Oberdan nella giornata di oggi dalle 8 alle 18, in piazza Capitaniato venerdì dalle 8 alle 12.30 e in piazza Eremitani sempre venerdì dalle 13 alle 18. In occasione dell'evento musicale The sound of elegance è in programma la chiusura temporanea di via Tasso giovedì 22 settembre dalle 18 alle 24. Nulla cambia per il transito dei residenti e l'accesso alle proprietà private. Viene anche disposto il divieto di sosta con rimozione sempre in via Tasso dalle 16 alle 24. Per consentire lo svolgimento della sagra della Madonna del Rosario a Voltabarozzo il Comune farà scattare inoltre la chiusura temporanea e il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti aree: selciato Monsignor Silvio Lovo, piazza Santi Pietro e Paolo, via Soranzo, via Vecchia (tra il civico 19 e il civico 60) nella serate del 23, 24,25 e 30 settembre e 1, 2, 7, 8,9 ottobre. In occasione della tradizionale manifestazione Muse in Ghetto è prevista infine la chiusura temporanea al traffico domenica 25 settembre dalle 9 alle ore 19 di via Dei Soncin, via dei Fabbri, via San Martino e Solferino. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l'accesso alle proprietà private.