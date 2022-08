PADOVA - Scatta domani mattina la chiusura del cavalcavia Borgomagno in direzione Arcella. Una chiusura legata ai lavori d'impermeabilizzazione dell'infrastruttura che comporterà, fino a domenica prossima, importanti deviazioni per i mezzi privati e, soprattutto, per il trasporto pubblico. «Come abbiamo annunciato un paio di settimane fa, dall'8 al 14 agosto, in direzione nord scatterà la completa chiusura del traffico - ha spiegato il vicesindaco Andrea Micalizzi - Dal 15 al 21 agosto il cavalcavia tornerà a essere percorribile in entrambe le direzioni dal momento che i cantieri saranno sospesi. Cantieri che riapriranno, questa volta sulla corsia ovest, dal 22 agosto per arrivare, in teoria , al 18 settembre».

«Naturalmente - ha concluso Micalizzi - in questo periodo per raggiungere il quartiere, il consiglio è quello di usare il cavalcavia Dalmazia Sarpi».

Modifiche al trasporto pubblico

Domani dunque, si comincia con la chiusura delle corsie che portano all'Arcella che, fino a domenica prossima, sarà raggiungibile attraverso il Borgomagno solo per le biciclette dal momento che a rimanere aperta alla circolazione sarà esclusivamente la pista ciclabile. Stop assoluto invece per auto e moto che dovranno utilizzare il Dalmazia- Sarpi. Più complicata la questione del trasporto pubblico per il quale Busitalia ha dovuto mettere a puto un piano ad hoc. Le variazioni, fino al 14 agosto, interessano le linee urbane 13, 15, 24, 22 e il servizio sostitutivo del tram. Per quel che riguarda il 13, a essere modificate saranno le corse che da viale Codalunga vanno in direzione Altichero- Limena. Alla rotatoria del cavalcavia Borgomagno, infatti, scatterà la deviazione per via Frà Paolo Sarpi, cavalcavia Dalmazia, via Annibale da Bassano e poi si prosegue con il normale percorso di linea. Da Altichiero a Limena, invece, il percorso rimane quello di sempre. Passando al 15, le modifiche interesseranno le corse che da da viale Codalunga arrivano largo Debussy. In questo caso, una volta arrivati al rondò ai piedi del cavalcavia Borgomagno, ci sarà una deviazione per via Frà Paolo Sarpi, cavalcavia Dalmazia, via Annibale da Bassano, via Toti, via Buonarotti. Rimane, invece, regolare il percorso da Largo Debussy. Cambiamenti in arrivo anche per la linea 22 in direzione Torre. Alla rotatoria del cavalcavia Borgomagno, infatti, scatterà la deviazione per via Frà Paolo Sarpi, cavalcavia Dalmazia, via Annibale da Bassano, via Tiziano Aspetti. Arrivati a questo punto, si proseguirà con il normale percorso della linea. Non sono previste modifiche, invece, per la direzione Mandria. Per quel che riguarda il 24, in direzione Plebiscito, al rondò del Borgomagno,ci sarà una deviazione per via Frà Paolo Sarpi, via Dalmazia, via Annibale da Bassano, via Tiziano Aspetti. Tutto rimane com'è per quanto riguarda la direzione Mandriola.

Il tram

Novità in arrivo anche per il tram che, in questo periodo, in direzione Arcella viene sostituito da un servizio di autobus. Per quel che riguarda la direzione stazione Fs - capolinea Nord, dalla stazione si procede per corso del Popolo, via Tommaseo, via Frà Paolo Sarpi, cavalcavia Dalmazia, via Annibale da Bassano, Tiziano Aspetti e poi si torna al normale percorso della linea. Dal Capolinea nord verso la Ferrovia, invece, da via Tiziano Aspetti, si prosegue sul cavalcavia Borgomagno, per giungere alla rotatoria di viale Codalunga entrando nel piazzale della Stazione da viale Codalunga. Il piano di Busitalia prevede, poi, la soppressione delle fermate delle linee 13,15, 22 e 24, in prossimità del cavalcavia Borgomagno.