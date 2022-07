Lunedì 25 scatta la chiusura parziale del cavalcavia Borgomagno: Arcella a rischio code fino a metà settembre

PADOVA - Arcella a rischio congestione del traffico: da lunedì fino metà settembre scatta la parziale chiusura del cavalcavia Borgomagno. Ad attendere gli automobilisti che quotidianamente utilizzano il cavalcavia che unisce il centro con all’area nord della città, potrebbe esserci oltre un mese e mezzo di passione. Sembrano, infatti, non finire mai gli interventi di messa in sicurezza del manufatto. Il cantiere, infatti, si è aperto all’inizio del 2021. «Questa volta – spiega il vicesindaco Andrea Micalizzi – l’intervento, che è stato finanziato con 860.000 euro, è finalizzato all’impermeabilizzazione della struttura e alla sostituzione dei giunti. Un cantiere che coinvolgerà entrambe le carreggiate, tanto la est dove passa il tram, quanto la ovest. Approfittando del fatto che il Sir 1 non attraverserà l’Arcella fino alla metà di agosto a causa delle manutenzioni estive, abbiamo deciso di procedere per stralci. In teoria il cantiere dovrebbe chiudesi entro il 18 settembre. Io, però, punto a chiudere tutto entro il 12 settembre, ovvero per l’inizio del nuovo anno scolastico». Nel frattempo gli automobilisti dovranno fare i conti con disagi non indifferenti.

«Si parte lunedì prossimo con un restringimento della corsia est, quella che dalla città porta all’Arcella – dice ancora l’assessore ai Lavori pubblici – corsia che, fino al 7 agosto, potrà essere percorsa dalle auto e dai bus che andranno a sostituire il tram». Le dolenti note arriveranno però, dall’8 al 14 agosto, quando in direzione Arcella scatterà la completa chiusura al traffico. «Dal 15 al 21 agosto il cavalcavia tornerà a essere percorribile in entrambe le direzione, dal momento che i cantieri saranno sospesi – spiega poi l’esponente Dem – Cantieri che riapriranno, questa volta sulla corsia ovest, dal 22 agosto fino, in teoria, al 18 settembre». Per quasi un mese, così, dall’Arcella sarà impossibile arrivare in viale Codalunga utilizzando il Borgomagno. «Naturalmente – conclude Micalizzi – in questo periodo per raggiungere o uscire dal quartiere, il consiglio è quello di utilizzare il cavalcavia Dalmazia - Sarpi».