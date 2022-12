Tradito dal navigatore, Tir incastrato in un vicolo: tagliata una recinzione per liberarlo

PADOVA - Tir rimane incastrato in un vicolo a Padova, i vigili del fuoco riescono a liberare il mezzo e farlo ripartire. È successo poco dopo le 17 di oggi, 20 dicembre 2022, in Via Fiorazzo, quando l’autista del mezzo pesante, forse tradito dal navigatore, ha imboccato la piccola via rimanendo incastrato tra due recinzioni. I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, hanno tagliato la rete di una recinzione, guadagnando il giusto spazio per far proseguire il mezzo pesante. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.