Violento temporale nel Padovano: fulmine si schianta su un condominio, alberi caduti, allarmi impazziti

PADOVA - Un violento temporale che stanotte ha colpito il Padovano ha provocato disagi in città e in provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti stanotte a Padova nel quartiere dell'Arcella, dove un fulmine ha centrato un condominio: nessun ferito ma molta paura, fuori uso la centralina elettrica e l'impianto di collegamento delle utenze comunali.

Pompieri in azione anche a Vescovana, dove a causa del forte vendo un albero è caduto su un allevamento di polli. Albero sulla statale anche ad Anguillara, sulla Statale che la collega a Bagnoli. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono intervenuti in tutta la provincia per allarmi impazziti a causa di tuoni e fulmini. In mattinata la situazione è tornata alla normalità con il temporale che ha dato una tregua.

Il centro meteo dell'Arpav segnala l'allerta fino a domani, martedì 4 agosto, con temporali anche forti su tutto il Veneto, soprattutto nella serata di oggi. Le temperature sono in calo ovunque. Il bel tempo, stando agli esperti, dovrebbe tornare mercoledì.

