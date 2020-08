I passi Pordoi e Fedaia chiusi per frane: una ventina di auto "liberate" dai pompieri Foto

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRINO/AGORDINO - In due ore piu di 30 interventi dei vigili del fuoco. Si è scatenato l'inferno ieri sera, primo agosto, alle 22 nella zona del Feltrino e Alto Agordino. A pochi giorni dal disastro di Auronzo il Bellunes si trova di nuovo in emergenza.è statoa creare i danni maggiori, oltre ai fulmini che hanno mandato a fuoco pali e piante e creato black out, risolti in poco tempo.invece sono stati gli smottamenti.(lo comunica Venetom Strade in una nota S.P. 641 “del Passo Fedaia” da Sottoguda al Passo Fedaia e S.R. 48 “delle Dolomiti” da Arabba al Passo Pordoi).Proprio in entrambi i passi ieri sera decine di auto sono rimaste bloccate dalle colate detritiche scese su più fronti. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte o feriti e nemmeno danni alle vetture. Sul posto i vigili del fuoco del comando bellunese, che in poco tempo hanno liberatouna decina sul Fedaia. I vigili del fuoco diAgordo invece si sono occupati della parte bassa con tagli pianta sull'Agordina a La Muda e prosciugamenti ad Agordo in alcune case.