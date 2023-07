Nasconde una piccola telecamera nella siepe per spiare la vicina di casa: denunciato

POLVERARA - Pensava fosse una cosa "normale" spiare la vicina di casa di 42 anni attraverso un occhio elettronico "artigianale" che aveva posizionato nella siepe che divide la sua casa da quella della vittima. La donna però, residente a Polverara, non ha gradito queste attenzioni e si è recata in caserma dai carabinieri per formalizzare regolare denuncia. I militari dell'Arma della stazione di Casalserugo, dopo aver trovato lo strumento elettronico l'hanno disattivato e hanno convocato in caserma il presunto colpevole.

Quest'ultimo, messo di fronte alle proprie responsabilità non ha potuto far altro che ammettere di essere stato lui a puntare l'occhio elettronico verso il giardino della donna e di essere consapevole di aver commesso una leggerezza. Parziale giustificazione che non gli è bastata ad evitare una doppia denuncia per violazione di domicilio ed interferenze illecite nella vita privata.