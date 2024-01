Venezia. La negoziante è in bagno, il ladro svuota la cassa: lei prova ad acciuffarlo, lui la spinge e scappa in calle Video

VENEZIA - La negoziante è in bagno, il ladro svuota la casa: lei prova ad acciuffarlo, ma lui la spinge e fugge in calle. Colpo al negozio "Fanny Gloves" a San Polo. Un malvivente, approfittando della titolare in bagno, si è intrufolato e ha svuotato il registratore di cassa. A quel punto, la commerciante si è accorta della sua presenza e ha cercatop di fermarlo. Il ladro l'ha spintonata ed è fuggito in calle. La scena è stata ripresa dalle immagini di videosorveglianza.