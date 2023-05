Installa una telecamera nascosta nel bagno della crociera e registra 150 persone (compresi i minori)

Un passeggero di una nave da crociera ha installato una telecamera nascosta che aveva ripreso oltre decine e decine di passeggeri che si cambiavano o usavano il bagno. L'uomo è stato arrestato dall'FBI: secondo i funzionari, ha installato una telecamera nascosta in un bagno pubblico di una nave da crociera e ha registrato più di 150 persone, compresi i minori, prima che un altro passeggero la notasse, come risulta dai documenti del tribunale.

L'episodio è accaduto ad aprile, secondo la denuncia penale compilata da un agente dell'FBI. La nave Harmony of the Seas doveva fare tappa a Saint Martin, Porto Rico, e alle Bahamas.

Cosa è successo

Circa un giorno dopo la partenza, mentre la nave si trovava in acque internazionali, una telecamera nascosta con funzionalità WiFi è stata posizionata in un bagno pubblico sul ponte superiore della nave, vicino a un simulatore di surf e a un bar, secondo la denuncia. Le foto incluse mostravano la piccola telecamera nera e il luogo in cui era nascosta, un'area aperta sopra la porta interna del bagno dove una parte del muro era stata rimossa per le riparazioni.



Il giorno successivo, il 1° maggio, un passeggero ha notato la telecamera, di cui si vedeva solo l'obiettivo, e ha avvisato il personale della Royal Caribbean. Il personale di sicurezza ha rimosso la telecamera e ha individuato una scheda di memoria, sulla quale ha trovato ore di filmati che includevano più di 150 persone che utilizzavano il bagno. Alcune vittime si stavano cambiando e nelle registrazioni erano nude. Circa 40 di loro sembravano essere minori, alcuni di 4 o 5 anni, secondo la denuncia.



Ma il video mostra anche che il sospetto ha posizionato la telecamera e successivamente ne ha regolato la posizione in modo che si concentrasse sulla toilette. Nel giro di poche ore il personale di sicurezza della nave ha intervistato il passeggero Jeremy Froias, che ha ammesso di aver piazzato la telecamera, secondo la denuncia.

Froias è stato accusato di video voyeurismo, ovvero di aver registrato una persona in un'area privata senza il suo consenso, e di tentato possesso di materiale di sfruttamento minorile. È stato arrestato mercoledì, secondo i documenti del tribunale.

Royal Caribbean e un avvocato di Froias non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Insider. L'FBI sta cercando l'aiuto del pubblico per identificare le vittime e ritiene che Froias abbia preso di mira principalmente i passeggeri delle navi da crociera tra il 30 aprile e il 1° maggio 2023, che potrebbero aver utilizzato il bagno pubblico a poppa del ponte superiore della Harmony, tra il simulatore di surf "Flow Rider" e un bar. I passeggeri che utilizzano questo bagno potrebbero essere stati ripresi da Froias", si legge in una nota dell'FBI.

L'FBI incoraggia chiunque possa essere stato una vittima a compilare un modulo. Nel 2018, una coppia della Florida ha dichiarato di aver trovato una telecamera nascosta puntata sul letto della loro cabina su una nave da crociera Carnival.