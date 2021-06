Con un "5" vince oltre 56 mila euro al Superenalotto. In Veneto il "6" tarda da 4 anni

MONTEGROTTO - Il Veneto torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 3 giugno, infatti, è stato realizzato un “5” del valore di 56.588,48 euro. La giocata poi risultata vincente è stata convalidata nel tabacchi di Corso delle Terme 106 a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Il Jackpot sale ancora arrivando a 36,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (Fm), mentre in Veneto, riferisce Agipronews, il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

APPROFONDIMENTI QUARTO D'ALTINO Vince 100.000 euro al Superenalotto ma non lo sa: premio congelato al... ROVEREDO Coppietta appena accasata gratta e vince 200mila euro MARCON SuperEnalotto, doppio colpo in tabaccheria: vinti 22.000 euro