MARCON - Doppio colpo al SuperEnalotto a Gaggio di Marcon: nell’ultimo concorso centrati con una schedina due 5, per una vincita complessiva da 22mila euro. La giocata è stata alla Tabaccheria Boschiero, in via Mattei 82. Il Jackpot del Super Enalotto nel frattempo ha raggiunto i 96,4 milioni di euro, premio in palio più alto in Europa.

