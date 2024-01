​Stanghella. Prende fuoco un garage: una donna centenaria portata in ospedale

STANGHELLA (PADOVA) - Poco prima delle 15:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cuoro a Stanghella per l’incendio di un garage adiacente ad un’abitazione: una donna centenaria portata in pronto soccorso per accertamenti.

I pompieri arrivati da Este e da Rovigo con due autopompe e due autobotti e 10 operatori, hanno spento le fiamme riuscendo ad evitare il coinvolgimento della casa attigua. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 18:00.