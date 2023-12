Bici elettriche sotto carica, garage completamente a fuoco

PADOVA - Intervento dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, intorno alle 20.40, per l’incendio in un garage in via Dante di Nanni, in località Ponte di Brenta. Al lavoro per spegnere le fiamme le squadre dei vigili del fuoco della centrale con un’autopompa e un’autobotte. Tra le ipotesi al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco si ipotizza l’innesco del rogo dovuto da alcune biciclette elettriche sotto carica. All’interno della rimessa erano presenti anche un monopattino ed un ciclomotore. Il garage è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche la polizia di stato.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 22.10.