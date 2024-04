PADOVA - Era stata inaugurata cinque anni e mezzo fa con toni entusiasti e grandi propositi: «Otto corsie e una nuova resina performante. Sarà utilizzata ogni giorno». Fin troppo, evidentemente. Proprio a causa dell’eccessivo utilizzo ora la pista dello stadio Colbachini è pesantemente danneggiata tanto che è stato necessario rinviare le gare di atletica in programma nelle prossime settimane. Sul manto blu si sono formati dei buchi che rischiano di penalizzare gli atleti mettendo a rischio la loro incolumità. I punti della pista danneggiati sono una decina e il Comune di Padova ha dovuto rivolgersi alla stessa ditta che aveva effettuato i lavori nel 2018. L’impianto dell’Arcella è il fiore all’occhiello dell’atletica padovana, in grado di attirare una gran mole di atleti di livello nazionale, ma ora serve un intervento di manutenzione.



LA MOTIVAZIONE

L’assessore allo sport Diego Bonavina spiega cos’è successo: «L’impianto è stato inaugurato nel settembre 2018 ma rispetto alle previsioni sono cambiate alcune cose. La pista era nata prediligendo la performance sportiva piuttosto che la durata. È bene ricordare che negli ultimi meeting sono sempre stati raggiunti dei record e che Marcell Jacobs decise di puntare forte sui 100 metri proprio dopo un “10.03” fatto proprio al Colbachini. Purtroppo però si è verificata una situazione che ha appesantito moltissimo il manto. All’impianto Franceschini di Voltabarozzo abbiamo da mesi dei lavori in corso e quindi quasi tutti gli atleti di Padova e di molti comuni della provincia anziché dividersi tra Colbachini, Cus e Franceschini vengono al Colbachini».



Risultato: «Il manto in alcuni punti si è consumato e si è rotto. Già un paio di mesi fa ci siamo attivati contattando la ditta: la pista sarà ripristinata. Risolveremo tutto in poco tempo ma intanto in accordo con la Fidal (la Federazione di atletica, ndr) abbiamo deciso di spostare tutte le gare che erano previste inizialmente nei mesi di aprile e maggio».



IL TECNICO

Un paio di settimane fa è stato Francesco Uguagliati, presidente del Cus Padova ma anche numero uno regionale della Fidal, a sollevare la questione delle buche sulla pista del Colbachini. «Alcuni dei nostri atleti che si allenano lì me lo avevano riferito con una certa preoccupazione. Mi sono recato sul posto e ho verificato che il fondo era danneggiato in più punti e non era pensabile gareggiare in quelle condizioni».

Il primo maggio erano previste le gare di atletica dei Ludi del Bo’, storici campionati regionali universitari organizzati dal Cus. «Vista la situazione, ho scattato alcune foto per inviarle all’assessore Bonavina. Abbiamo provato a verificare se ci fossero le condizioni per confermare la manifestazione. La verifica ha dato esito negativo: non mi è stata data la certezza che il primo maggio la pista sarebbe stata agibile, quindi ho deciso di rinviare le nostre gare di atletica a settembre». Uno spostamento di data che non renderà felici molti atleti, costretti a gareggiare in un periodo in cui lo stato di forma solitamente non è al massimo picco.



L’ALTRA STRUTTURA

Gli operai intanto sono al lavoro anche all’impianto Franceschini. «La pista verrà rifatta completamente - spiega Bonavina -. I lavori sono stati sospesi a dicembre perché il colato, per attecchire bene, deve essere steso con temperature attorno ai 20-25 gradi. Ora ci siamo rimessi in moto e auspico che i lavori vengano terminati tra la fine di maggio e la prima metà di giugno».