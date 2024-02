Padova. Alimenti freschi trasportati senza refrigeratore, mezza tonnellata di cibo sotto sequestro

PADOVA - 400 chili di cibo da buttare perché non è stata rispettata la "catena del freddo". La polizia locale martedì 20 febbraio ha fermato su via Venezia un autocarro. Il conducente stava trasportando alimenti che devono essere conservati a meno 18 gradi, formaggi freschi, yogurt, latte fresco e carne. Però dentro al camion non aveva il refrigeratore.

Il cibo è stato sequestrato. Il conducente si è rivelato essere recidivo a commettere la stessa violazione. «Sono particolarmente contento per questo intervento in un ambito particolarmente delicato quale quello dei controlli sulla corretta conservazione e trasporto dei prodotti alimentari - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina - Abbiamo tolto dalla circolazione quasi mezza tonnellata di cibo potenzialmente pericoloso per i consumatori, e allo stesso tempo abbiamo tutelato da una concorrenza sleale gli operatori che correttamente seguono le regole e le norme in vigore, sostenendo ovviamente costi più elevati».