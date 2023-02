Padova. Cibo ammuffito nella cella frigorifera del bar: sequestrati 60 chili e titolare denunciato

PADOVA - Oltre 60 chili di cibo ammuffito sequestrato. La guardia di finanza di Padova ha effettuato un controllo in un bar molto frequentato della città del Santo. Appena entrati i finanzieri hanno visto sette slot machine in funzione in orari non consentiti. E poi si sono spostati nella cella frigorifera. Qui hanno trovato alimenti avvolti in involucri di plastica senza alcuna etichetta, in cattivo stato di conservazione e con tracce di sporcizia e di muffa. Il cibo, per un totale di 61,5 chili, è stato sequestrato.

Il titolare del bar è stato denunciato per detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione ed è stato segnalato al Comune per l'inosservanza delle norme sul gioco d'azzardo. Rischia una sanzione fino a 10.500 euro. Uno dei clienti aveva una piccola quantità di cocaina ed è stato segnalato alla Prefettura.