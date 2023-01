Maxi sequestro di alimenti e bevande con etichette irregolari a Padova Video

PADOVA - Maxi operazione della Guardia di finanza di Padova, sequestrati oltre 1,4 quintali di alimenti e 600 litri di bevande con etichettatura irregolare. La merce è stata rinvenuta nella zona industriale di Padova. Lì venivano stoccati per essere poi messi in vendita i prodotti alimentari e le bevande analcoliche e fermentate. Il sequestro ha riguardato oltre 1,4 quintali di cibo e 600 litri di bibite per mancanza in etichetta delle informazioni obbligatorie in lingua italiana.