Padova. Trasporta due tonnellate di cibo in buste di plastica e valigie: carico sequestrato dalla Finanza

PADOVA - Due tonnellate di prodotti alimentari sono stati sequestrati dalla guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno fermato per un controllo un furgone che transitava a Piove di Sacco. All'interno c'erano 2 mila chili di cibo tra carne, derivati del latte e prodotti vegetali chiusi in borsoni, valigie e buste di plastica, senza il minimo riguardo all'igiene. Per di più, il mezzo non era refrigerato.

La merce aveva un valore commerciale di circa 20 mila euro. Oltre ad essere trasportata in maniera non idonea mancava anche ogni indicazione sulla tracciabilità prevista dalla legge. Personale specializzato del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss ha riclassificato gli alimenti come sottoprodotto di origine animale non destinabile al consumo umano per le irregolarità rilevate, per cui l'intero carico sarà smaltito. Il conducente è stato segnalato per l'irrogazione della sanzione.