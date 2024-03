PADOVA - Il Comune dota tutto il corpo della Polizia locale delle bodycam. Giovedì scorso, infatti, con una determina del settore Polizia locale sono stati stanziati 55 mila 900 euro per l'affitto triennale di 50 bodycam. A fornire il servizio sarà Axon Italia che, già da 2 anni, sta affittando all'amministrazione comunale altri 150 dispositivi che vengono utilizzati quotidianamente dai Vigili. «Usando queste telecamere - ha spiegato ieri l'assessore alla Polizia locale Diego Bonavina - ci siamo resi conti della loro utilità in moltissimi ambiti. Per questo abbiamo deciso di affittare altri 50 dispositivi. Ora, tutti gli agenti in servizio potranno essere dotati di questo strumento tecnologico».

Le bodycam

Si tratta di bodycam prodotte, appunto, dall'azienda leader mondiale Axon indossabili che offrono video ad altissima definizione, con un campo visivo di 143 gradi e con una batteria che può garantire un'autonomia di oltre 12 ore. La finalità della videosorveglianza estesa (intesa come utilizzo di sistemi indossabili), secondo l'amministrazione comunale è finalizzata solo ed esclusivamente a garantire, in abbinamento alle normali procedure operative del Comando di Polizia locale, un sicuro accertamento dei fatti in ipotesi di reato e/o nei casi di commissione di reati contro cose, persone o patrimonio, registrando in modo particolare ciò che l'operatore stesso vede e sente durante le fasi concitate di un ipotetico intervento.

Gli obiettivi

Nel rispetto della normativa in materia di privacy, non possono essere impiegate per un utilizzo diffuso e continuativo di videosorveglianza e non possono quindi essere usate ad esempio, per documentare semplici violazioni amministrative quali un divieto di sosta o un sorpasso vietato. L'adozione delle videocamere indossabili ha diversi obiettivi: innanzitutto, essendo l'attivazione del dispositivo chiaramente preannunciata da un avviso verbale dell'operatore di polizia locale e dall'accensione di un apposita spia luminosa, disincentiva la possibile l'escalation dell'azione criminale. Inoltre, la videoregistrazione degli eventi garantisce trasparenza rispetto ai metodi e procedure adottati dalla Polizia locale aumentando il senso di fiducia dei cittadini nei confronti delle forze di polizia, includendo la riproduzione di una breve frazione temporale precedente l'avvio della ripresa a tutela dell'oggettività dell'intervento. Sono numerose le ricerche condotte nei Paesi anglosassoni che testimoniano gli effetti positivi dell'impiego delle bodycam da parte degli operatori di polizia. In buona sostanza, sia i cittadini che gli operatori di Polizia sono maggiormente portati a mantenere un comportamento corretto, equilibrato e il più possibile rispettoso delle norme. Sulla base di queste ricerche, è convinzione della Polizia locale che l'impiego di questi strumenti porti a una consistente riduzione dei possibili casi di aggressione e di oltraggio agli operatori.