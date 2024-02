PADOVA - Entro marzo sarà terminato il primo stralcio dell'intervento di restauro di piazzale Pontecorvo che, una volta chiuso il cantiere, sarà in larga parte pedonale. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova piazza: entro la settimana prossima si concluderà l'intervento di AP Reti Gas davanti a Porta Liviana, mentre si continua con la posa della pavimentazione nel primo tratto che va dal Capitello a via Alviano.



Questa pavimentazione, ideata per essere coerente con il contesto di particolare valore storico e paesaggistico dell'area, è costituita da mattonelle in trachite con cordonature in pietra di Trani, posate "a correre" in un'unica direzione e darà una caratterizzazione di grande pregio a tutto il nuovo piazzale. I lavori di posa proseguiranno per altre tre settimane, a cui seguiranno poi quelli della parte "esterna", compresa tra Porta Liviana e la Chiesa di San Prosdocimo.



«Con la nuova pavimentazione la rinnovata veste di Piazzale Pontecorvo prende sempre più forma ha spiegato il vicesindaco Andrea Micalizzi - Stiamo riuscendo a valorizzare e rendere ancora più bello un luogo iconico di Padova, una porta di accesso al centro storico, e al Santo in particolare, che saremo orgogliosi di restituire presto ai residenti, alle attività della zona e a tutti i padovani. Un intervento pensato da tempo per dare una identità più definita all'area: lo stesso nome con cui è indicata l'area, Piazzale, dà bene l'idea di uno spazio privo di una sua ben definita funzione».



IL PROGETTO



Ma cosa prevede il progetto i cui lavori sono iniziato lo scorso ottobre e sono destinati a terminare il prossimo autunno? Un progetto finanziato con fondi PNRR per circa 1 milione di euro, per l'esattezza 961.250 dei quali 711 mila riguardano i lavori veri e propri. L'intervento prevede la realizzazione di un'area ciclopedonale tra Porta Liviana e Ponte Pontecorvo, che occupa la parte destra del piazzale. Un'area che sarà pavimentata con pietra pregiata (trachite e pietra di Trani appunto) e lungo la quale sarà piantato anche un filare di alberi. Alla viabilità verso Ponte Pontecorvo è riservata una corsia con larghezza utile della carreggiata tra i 5 e i 7 metri sul lato sinistro di Piazzale Pontecorvo. L'area di via del Santo, così come via Ravignana, sulla sinistra di Piazzale Pontecorvo rimangono quindi perfettamente raggiungibili. I parcheggi sul lato sinistro del Piazzale rimangono invariati mentre quelli sul lato destro vengono spostati al margine dell'area ciclopedonale: alla fine dei lavori il loro numero resterà invariato rispetto ad oggi. I lavori sull'area esterna a Porta Liviana, verso la chiesa di San Prosdocimo, inizieranno una volta finiti quelli in Piazzale, quindi entro questa primavera.

Qui, come già accade in questi giorni, provenendo da via Facciolati le auto potranno entrare in Piazzale Pontecorvo solo dal lato sinistro della Porta, che finalmente non sarà più un gigantesco spartitraffico. Anche quest'area sarà quindi ciclopedonale e sarà pavimentata, come quella in Piazzale Pontecorvo con pietra di pregio. Non solo centro storico, però. Un paio di settimane fa, infatti, sono iniziati anche i lavori in piazza Azzurri d'Italia all'Arcella. Il progetto prevede di ridisegnare gli spazi, mantenendo ovviamente i parcheggi a servizio del quartiere e dello Stadio Colbachini, ma valorizzando e riqualificando gli elementi pedonali e gli spazi verdi o comunque non asfaltati.